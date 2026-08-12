В Хотинской крепости снова обрушилась часть стены: когда планируется реставрация

Начать реставрацию планируют после завершения всех обследований и утверждения сметы.

После обрушения в апреле части стены Хотинская крепость продолжает разрушаться – отпали несколько зубцов в верхней части каменной стены. Об этом рассказала директор Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость" Елизавета Буйновская, сообщает Суспильне.

По ее словам, после обрушения в апреле зубцы стены фактически остались без опоры, поэтому их разрушение было предсказуемым.

Буйновская отметила, что обрушившиеся элементы упали в ту же сторону, что и часть стены весной. Территория вблизи места обрушения остается огороженной, поэтому угрозы для посетителей не было.

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Она подчеркнула, что аварийные работы было невозможно провести без утвержденного проекта и необходимых согласований.

"Это памятник национального значения. Мы не можем просто вмешиваться в конструкцию без соответствующих решений. Кроме того, речь идет о безопасности людей, которые должны были бы выполнять такие работы", – пояснила Буйновская.

Директор рассказала, что после первого обвала стену осматривали выездные комиссии с участием представителей Министерства культуры, реставраторов, конструкторов и инженеров. Они пришли к выводу, что восстановить этот участок технически сложно из-за расположения стены на крутом склоне каньона, где невозможно использовать обычные строительные конструкции.

"Речь не о том, что работы затягивались. Чтобы приступить к реставрации, необходимо провести полный комплекс исследований и подготовить качественную проектную документацию. Это чрезвычайно сложный объект, и все специалисты, которые его обследовали, отмечают, что подобные работы встречаются крайне редко", – говорит Буйновская.

В настоящее время для реставрации памятника разрабатывается проектно-сметная документация, также продолжаются предпроектные исследования. Для этого специалисты провели 3D-сканирование крепости и георадарное обследование территории, которое должно помочь выявить возможные пустые пространства и особенности грунтов. Полученную информацию используют для подготовки технических решений по реставрации.

Проект охватывает всю поврежденную сторону крепости – от юго-западной до северной башни вместе с комендантской башней. Окончательную стоимость реставрации определят после завершения проектирования. Известно, что на разработку двух научно-проектных документаций Министерство культуры уже выделило около 3 миллионов гривен.

Начать восстановление планируют после завершения всех обследований и согласования проекта.

Что известно об обрушении стены Хотинской крепости

Хотинская крепость – это средневековое оборонительное сооружение XIII–XVIII веков, расположенное на скалистом мысе над рекой Днестр в городе Хотин Черновицкой области. Современный облик стены она приобрела во времена Молдавского княжества в XV веке. С 2010 года крепость является государственным заповедником, охраняемым как культурное наследие.

В апреле 2026 года произошел частичный обвал одной из стен крепости. В результате инцидента никто не пострадал. Доступ туристов к аварийному участку ограничили.

Мэр Хотина Андрей Дранчук заявил о начале поиска финансирования для реставрационных работ.

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