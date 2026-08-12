Как помочь Украине победить Россию: Forbes четко указал, что должны сделать США и Европа

Путин считает, что сможет победить Украину благодаря уязвимости ПВО. Однако для западных союзников Киева еще не поздно вмешаться и переломить ситуацию.

США и НАТО должны действовать быстрее, чтобы помочь Украине победить в войне с Россией. Особенно сейчас, когда российский диктатор Владимир Путин считает, что выиграет из-за нехватки у Киева противоракетных перехватчиков.

Об этом в своей колонке написал Стив Форбс - глава правления и главный редактор Forbes Media. "США и союзники по НАТО могут, и должны остановить эту надвигающуюся катастрофу", - подчеркнул он.

Форбс напомнил, что несмотря на рост российских авиаударов, Украина получила в этом году лишь треть перехватчиков по сравнению с тем же периодом 2025 года.

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Он отметил, что системы Patriot, которые надежно сбивают российскую баллистику, испытывают нехватку перехватчиков. А украинский флот F-16 составляет всего 39 самолетов против обещанных 79, и он вынужден тратить летные часы на перехват "Шахедов", которые должны сбивать наземные системы.

При всем этом, как подчеркнул Форбс, Россия адаптируется. Ее реактивные "Шахеды" теперь летают слишком быстро и многие украинские дроны-перехватчики за ними не поспевают. К тому же, россияне быстро наращивают выпуск баллистических и крылатых ракет.

У Кремля две цели

"У Москвы две большие цели: запуск большего количества баллистических ракет по украинским объектам, чтобы подорвать способность Киева производить свои баллистические ракеты; нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы лишить страну отопления и электроэнергии в преддверии зимы. Больницы, железные дороги, школы и коммерческие предприятия также являются целями. Путин считает, что такое массовое лишение сломит волю Украины к борьбе и подготовит ее к капитуляции перед Кремлем", - написал главред издания.

Что должны делать США

В связи с этим Форбс подчеркнул, что США должны немедленно уделить приоритетное внимание поставкам перехватчиков и ускорить производство ракет Patriot для Украины.

"Одновременно нужно срочно увеличить общий объем производства", - добавил он.

Форбс напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал Украине выдать лицензию на выпуск ракетных комплексов Patriot и ракет к ним, но потом он отказался от своего обещания.

"Президент должен сдержать свое обещание и позволить Украине производить перехватчики внутри страны, а не зависеть полностью от поставок из-за рубежа", - считает Форбс.

Кроме того, как отметил он, Вашингтон должен немедленно передать Украине 50 или даже больше истребителей F-16 для защиты от российских ракетных ударов зимой:

"Это должно быть легко. У США более 800 истребителей F-16. НАТО также должно предоставить 30 или более таких самолетов из своих запасов".

Что должна сделать Европа

Помимо истребителей F-16, такие европейские страны, как Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Германия, должны передать Украине часть своих запасов других ракетных систем.

"Европа также должна профинансировать пакет помощи на сумму $70 млрд, запрошенный Киевом на 2026 год. Скоординированное и предсказуемое финансирование имеет такое же важное значение, как и сама техника", - подчеркнул главред издания.

Форбс констатировал, что сокращение поставок истребителей наряду с ростом числа российских воздушных атак серьезно ударит по гражданскому населению Украины этой зимой.

"Эффективные действия необходимы уже сейчас. Чего не понимают американские изоляционисты и пропутинский хор, так это того, что оборона Украины – это, в конечном счете, и наша оборона", - подытожил Форбс.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, США дают Украине бесплатно только разведданные. Это происходит только потому что они используются для ударов по российским НПЗ, что играет на руку Вашингтону. В частности, это помогает США влиять на Китай и Индию.

А 8 августа военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что Украина никогда не будет производить ракеты PAC-3 для системы "Пэтриот". Даже при условии передачи лицензий эти ракеты будут собирать в Германии. Он объяснил, почему будет такая ситуация.

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