Россия атаковала Киев дронами посреди дня: работала ПВО

Жителям столицы рекомендуется оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Силы противовоздушной обороны в Киеве отражают угрозу ударов российских дронов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

"В столице силы ПВО ведут борьбу с вражескими БПЛА", – сообщил Кличко.

Он призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

Видео дня

Сигнал воздушной тревоги в Киеве сегодня в очередной раз прозвучал в 12:53.

Обновлено в 14.08. По информации Кличко, в Дарницком районе столицы в результате падения вражеского БпЛА повреждено нежилое помещение. Но пожара нет. Экстренные службы направляются на место.

Российские удары по Киевской области

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 12 августа, российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по Киевской области. В результате вражеской атаки в Броварском районе возник пожар на складских зданиях.

Также мы писали, что накануне россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, после чего раздались взрывы и возник пожар в складских помещениях, где пострадал один человек. Попадание зафиксировано также на территории детской больницы в Шевченковском районе, где образовались воронки и были повреждены здание и газовая труба, но дети и медики находились в укрытии. Спасатели ликвидировали утечку газа, жертв среди пациентов и персонала нет.

Вас также могут заинтересовать новости: