Две трети поляков поддерживают депортацию украинских мужчин без официальной работы, – опрос

Лишь менее четверти опрошенных поляков придерживаются противоположного мнения.

Большинство опрошенных поляков положительно относятся к возможности депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не трудоустроены в Польше на законных основаниях. Об этом говорится в специальном опросе Института рыночных и социальных исследований (IBRiS) для издания Rzeczpospolita, проведенном 7-8 августа 2026 года.

В частности, 67,2% респондентов решительно отвечают "да" на вопрос о том, должна ли Польша депортировать украинских мужчин призывного возраста, если у них нет легальной работы в этой стране. Из этих опрошенных 43,8% поляков ответили "точно так", а 23,4% – "скорее да".

В то же время менее четверти опрошенных – 23,4% – придерживаются противоположного мнения (12,2% – "скорее да" и 11,2% – "точно да").

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Еще 9,4% опрошенных сказали, что им трудно ответить.

Это исследование было проведено на прошлой неделе после того, как политическая партия "Право и Справедливость" (PiS) представила свое видение миграционной политики. В этом плане предусматривается депортация украинских мужчин, которые в Польше не работают на законных основаниях и находятся в призывном возрасте.

Больше всего идею депортации поддерживают те респонденты, которые идентифицируют себя как правые (79% положительных ответов). Но даже среди тех, кто называет себя левыми, более половины хотели бы реализации иммиграционной идеи, объявленной партией PiS.

Идея принудительного возвращения некоторых мигрантов в Украину пользуется огромной поддержкой среди избирателей, которые на последних парламентских выборах голосовали за PiS.

Украинцы в Польше – последние новости

Как сообщал УНИАН, в июле противники приема беженцев из Украины впервые стали преобладать над сторонниками этого в Польше. В частности, 52% респондентов ответили, что Польша не должна принимать беженцев с охваченных войной территорий Украины, тогда как 42% придерживаются противоположного мнения.

В июне сообщалось, что уровень негативного отношения поляков к украинцам вырос до 43%, тогда как украинцы демонстрируют противоположную тенденцию и в целом сохраняют благосклонность к соседям.

Социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что ухудшение отношения поляков к украинским беженцам может быть связано с риторикой местных политиков.

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