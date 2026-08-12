Утерянное письмо Папы Римского может переписать историю

Из письма может следовать, что решение поддержать Вильгельма Завоевателя было связано не только с борьбой за английский престол.

Борьба за власть в Риме могла сыграть важную роль в нормандском завоевании Англии в 1066 году. К такому выводу пришли историки после повторного анализа отрывков из давно утраченного письма Папы Александра II, сохранившегося в ватиканских архивах, пишет The Independent.

Традиционно нормандское завоевание связывают с борьбой за английский престол после смерти короля Эдуарда Исповедника. Вильгельм, герцог Нормандии, заявил о своих правах на корону и осенью 1066 года вторгся в Англию. 14 октября его армия разгромила войска английского короля Гарольда Годвинсона в битве при Гастингсе.

Однако новое исследование предполагает, что на решение папы Александра II поддержать Вильгельма могли повлиять совсем другие обстоятельства – борьба за контроль над самим папством.

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Что нашли в архивах Ватикана

Исследователи изучили отрывки из письма Александра II, сохранившиеся в средневековом сборнике канонического права. Полный папский реестр переписки был утрачен, однако отдельные документы дошли до наших дней в виде копий и фрагментов.

По словам профессора средневековой истории и литературы Университета Восточной Англии Тома Лисенса, ранее некоторые высказывания в письме считались непонятными. Теперь же их предлагают рассматривать на фоне масштабного церковного конфликта 1060-х годов.

В 1061 году различные фракции избрали двух претендентов на папский престол – Александра II и епископа Пармского Кадала, принявшего имя Гонорий II. Между ними развернулась борьба за контроль над Римом.

Гонория поддерживалась Священной Римской империей, а его сторонники пытались заручиться поддержкой в других частях Северной Европы.

На этом фоне Англия могла оказаться на стороне противников Александра II. Если английский король Гарольд Годвинсон действительно поддерживал конкурирующую папскую фракцию, это могло стать одним из факторов, подтолкнувших Александра II к поддержке Вильгельма.

Поддержка со стороны папы могла узаконить вторжение

В письме Александр II заявлял, что Англия находилась под покровительством Святого Петра, пока ее жители не сбились с "пути истины". Исследователи полагают, что эта риторика могла быть связана именно с борьбой сторонников Александра против Гонория и его союзников.

"В глазах сторонников папы Александра это была уже не просто битва за корону, а борьба против тех, кого они считали последователями сатаны", – пояснил Лисенс.

По мнению историка, такая позиция могла дать Александру II политические мотивы для поддержки нормандского вторжения, несмотря на то, что Вильгельм собирался силой свергнуть коронованного английского правителя.

Папская поддержка имела важное символическое значение: она могла представить вторжение не просто как борьбу претендентов на престол, а как своеобразную "справедливую войну" против противников папской власти.

Роль Рима в событиях 1066 года

"Решение вопроса в 1066 году было принято не просто на поле битвы под Гастингсом. На результат также могли повлиять решения, принятые почти за тысячу миль отсюда, в Риме", – отметил Лисенс.

Таким образом, исследователи предлагают шире взглянуть на события, завершившиеся завоеванием Англии Вильгельмом. По их мнению, это был не только династический спор после смерти Эдуарда Исповедника, но и часть масштабной борьбы за будущее христианской церкви и баланс сил в Европе.

Если эта интерпретация подтвердится дальнейшими исследованиями, политика Гарольда в отношении папства могла иметь неожиданные последствия. Его возможные связи с противниками Александра II могли помочь Вильгельму заручиться поддержкой Рима и укрепить легитимность своего вторжения.

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