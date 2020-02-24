Киев сковали огромные пробки
09:33, 24 февраля 2020Транспорт
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Киев традиционно для утра понедельника "остановился" в сильных пробках.
Киев снова "сковали" пробки / скриншот
Киев утром 24 февраля сковали сильные пробки.
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Об этом свидетельствует онлайн-карта Google.
В частности, сильный трафик сейчас на Проспекте Победы и улице Жилянской в районе железнодорожного вокзала, на Крещатике возле гостиницы «Днепр», на улице Грушевского и на Набережном шоссе.
Также пробки наблюдаются на Южном, Дарницком мостах и мосту Патона в сторону правого берега.
На Левом берегу – огромная пробка, которая тянется со станции метро "Позняки" вплоть до Южного моста. Похожая ситуация на Русановке и возле станции метро «Левобережная».
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