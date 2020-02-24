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Киев сковали огромные пробки

09:33, 24 февраля 2020
Транспорт
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Киев снова "сковали" пробки / скриншот

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Об этом свидетельствует онлайн-карта Google.

В частности, сильный трафик сейчас на Проспекте Победы и улице Жилянской в районе железнодорожного вокзала, на Крещатике возле гостиницы «Днепр», на улице Грушевского и на Набережном шоссе.

Также пробки наблюдаются на Южном, Дарницком мостах и мосту Патона в сторону правого берега.

На Левом берегу – огромная пробка, которая тянется со станции метро "Позняки" вплоть до Южного моста. Похожая ситуация на Русановке и возле станции метро «Левобережная».

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