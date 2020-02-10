Проектировщик назвал рецепт существенного уменьшения пробок в Киеве

Эксперт отметил, что строительство новых транспортных развязок в центре города никак не решит проблему пробок, а только "ухудшит качество жизни горожан".

Полноценная кольцевая дорога перераспределит поток транзитного транспорта в обход города и снизит уровень пробок в Киеве.

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Такой способ разгрузить столичные улицы предложил проектировщик, урбанист Дмитрий Макогон, передает «Обозреватель». Проблема назрела уже давно: Киев попал в антирейтинги городов с самыми большими заторами, заняв третье место в Европе и 12-е во всем мире.

"Нужно сделать качественную кольцевую дорогу, чтобы убрать транзит. Сейчас у нас нет кольцевой, и транзит едет через город. Это 20% трафика!" – объяснил Макогон.

Также он призвал сделать акцент на развитии качественного общественного транспорта.

По мнению специалиста, часть жителей откажется от личных автомобилей и пересядут на комфортабельные автобусы. В таком случае дороги станут более свободными.

"Есть такой коэффициент автомобилепользования. Когда у человека свое авто, но он иногда им пользуется, а иногда – нет. В Киеве, в Украине, этот коэффициент 95%! То есть, если у человека есть машина, он практически везде на ней передвигается. В европейских городах этот коэффициент – примерно 50%. Это означает, половина передвижений происходит другими транспортными средствами: на велосипедах, пешком... А почему наши люди, у которых есть авто, везде им пользуются? Потому что нет качественной альтернативы", – подчеркнул он.

"Кроме того, нужно улучшать качество тротуаров, велодорожек. Сейчас 30% передвижений по городу – это пешие передвижения. Киевляне очень много ходят пешком", – отметил урбанист.

Макогон добавил, что строительство новых транспортных развязок в центре города никак не решит проблему пробок, а только "ухудшит качество жизни горожан".

"Жить возле развязки, слышать этот шум... Город все-таки для людей, а не для автомобилей. И нужно развивать качество жизни людей в городе, а не качество жизни автомобилистов", – посоветовал он.