Toyota прекратила выпуск модели, которую производили более 50 лет

В Японии с конвейера сошел последний седан Mark X, который сняли с производства в связи с низкой популярностью.

Компания Toyota окончательно прекратила выпуск седана Mark X — преемника модели, которую производили более 50 лет. Последний автомобиль сошел с конвейера японского предприятия в Мотомати (префектура Айти).

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Toyota Mark X была идеологическим последователем модели Mark II, которую японцы выпускали с 1968 по 2004 год, пишет Autonews. Таким образом, автомобили с названием Mark выпускались более полувека и за это время успели сменить 11 поколений. Всего с конвейера сошло более 6,5 млн машин. Пик продаж пришелся на 1989 г., когда было реализовано около 210 тыс. машин.

Последний в истории седан Toyota Mark X оснастили 2,5-литровым бензиновым шестицилиндровым атмосферным мотором, работающим вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

О том, что Toyota намерена снять седан Mark X с производства, стало известно весной нынешнего года. Это решение было обусловлено низким спросом на модель, которая, к примеру, в 2018 г. разошлась тиражом всего в 3,9 тыс. единиц. Toyota оставит Mark X без преемника, сконцентрировавшись на кроссоверах и минивэнах.