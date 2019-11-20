Toyota презентовала самый мощный RAV4 (фото)

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал кроссовер Toyota RAV4 Prime, получивший гибридную силовую установку с возможностью подзарядки батарей от электросети.

Компания Toyota представила новую модификацию кроссовера RAV для североамериканского рынка — с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от электросети.

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Версия Prime, дебютировавшая на автосалоне в Лос-Анджелесе, стала самым мощным и в то же время экономичным вариантом модели, пишет Autonews.

От стандартного гибрида RAV4 версия Prime отличается более мощным электромотором и вместительной батареей. В состав силовой установки вошел 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 178 л. с., работающий в паре с электрическим агрегатом, передающим тягу на задние колеса.

Суммарная отдача комбинированной установки составила 306 л. с. — на 84 силы больше, чем у агрегатов стандартного гибрида. Такой автомобиль способен ускоряться с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 5,8 секунды. На одном галлоне топлива кроссовер в смешанном режиме проезжает до 90 миль, что эквивалентно расходу в 2,6 л на 100 километров.