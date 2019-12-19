Новый украинский дизель-поезд прошел испытания (фото)

Поезд вскоре выйдет на маршрут Kyiv Boryspil Express.

Новый дизель-поезд ДПКр-3 для региональных пассажирских перевозок, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ), прошел испытания и рекомендован к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Как сказано в сообщении, 17 декабря межведомственная комиссия приняла решение, которым разрешила ввод состава в эксплуатацию. Вскоре состав начнет перевозить пассажиров на маршруте Kyiv Boryspil Express, который сейчас обслуживается с помощью польских рельсобусов PESA 620M.

В своем решении комиссия заключила, что поезд соответствует действующим нормативным документам и требованиям технического задания. А завод получил разрешение на изготовление опытной партии из 6 поездов по 3 вагона в составе каждого.

Напомним, КВСЗ начал испытывать новый дизель-поезд ДПКр-3 в начале прошлого месяца.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует до конца года запустить новый поезд украинского производства по маршруту - от железнодорожного вокзала (Киев) до международного аэропорта «Борисполь» (Киевская область).

Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом функционирует в режиме 24/7, поезд ежесуточно осуществляет 27 рейсов, расчетное время в пути - 35 минут.