В "Укрзализныце" обещают запустить в аэропорт "Борисполь" дополнительный поезд украинского производства

Глава "Укрзализныци" отметил необходимость увеличивать частоту курсирования экспрессов и ставить на маршрут новый дополнительный подвижной состав.

До конца года "Укрзализныця" планирует запустить в аэропорт "Борисполь" новый дополнительный поезд украинского производства.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"До конца года мы запустим на этом маршруте новый поезд украинского производства. Это дополнительные рейсы и увеличения пассажиропотока. Сейчас - более 3 тысяч пассажиров в сутки", - подчеркнул Кравцов.

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Он также отметил, что сейчас уже почти готова остановка на станции Выдубичи, ее планируют открыть до конца года.

Кравцов отметил, что проект Kyiv Boryspil Express имеет высокую популярность, потому "нужно увеличивать частоту курсирования экспрессов и ставить на маршрут новый дополнительный подвижной состав".

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между станцией "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Маршрут поезда проходит от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Дарница" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.