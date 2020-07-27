Заявление 1+1 media о прекращении договора с ООО «Сеть Ланет» с 1 августа 2020

Группа 1+1 media сообщает, что с 1 августа 2020 года прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО «Сеть Ланет») в связи с досрочным прекращением действия договора, о чем ООО «Сеть Ланет» был предупрежден официальным письмом от 23 июня 2020 г. с исх. № 181151.

К сожалению, нам не удалось достичь согласия с ООО «Сеть Ланет» по ряду принципиальных моментов, что делает дальнейшее сотрудничество невозможным.

С 1 августа 2020 года абонентам ООО «Сеть Ланет» станут недоступны следующие каналы: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН ТВ, Бигуди, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc, 36,6.

Приносим извинения нашим постоянным зрителям, которые стали заложниками ситуации и останутся без доступа к перечисленным каналам, которые дистрибутирует группа 1+1 media.

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