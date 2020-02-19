Смартфоны Samsung Galaxy S20 получат "прожорливый" режим экрана

Все смартфоны линейки вскоре получат 120-герцевый режим при полном разрешении WQHD+.

Все смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, как известно, получили экраны разрешением WQHD+ (3200х1440 пикселей) с кадровой частотой 120 Гц, но 120-герцовый режим доступен лишь в разрешении Full HD+, тогда как в родном WQHD+ максимум - 60 Гц.

Читайте также"Жабка" от Samsung: появились подробности о новом смартфоне Galaxy Z Flip (видео)

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Многим это не понравилось, причем волна возмущений поднялась еще сильнее на фоне информации, что Samsung намерено ввела это ограничение для повышения автономности. Пользователи сразу же вспомнили скандал с замедлением iPhone. Судя по всему, Samsung решила пойти навстречу и добавить режим максимальной частоты обновления экрана 120 Гц при WQHD+. Соответствущее обновление, которое добавит режим 2K/120 Гц выйдет в течение 1-3 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радостную новость возмущенным фанатам сообщил редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах на своей страничке в социальной сети Twitter.

Остается добавить, что петицию с требованием добавить режим 2K/120 Гц Galaxy S20 подписали несколько тысяч человек.