Что интересного в новых смартфонах Samsung Galaxy S20: характеристики и цены в Украине (фото, видео)

Продажи стартуют 12 марта, цены — от 26 999 грн до 37 999 грн.

Компания Samsung на презентации Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско представила долгожданные флагманские смартфоны серии Galaxy S20. Как и ожидалось, в нее вошли три модели: базовый Galaxy S20, более крупный Galaxy S20+ и топовый Galaxy S20 Ultra.

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Производитель первым делом выделяет принципиально новую систему камер с поддержкой записи видео 8К, усиленную технологиями ИИ и крупнейшим на сегодня оптическим сенсором Samsung, поддержку 5G с двухрежимной поддержкой сетей пятого поколения (NSA и SA), высокопроизводительный процессор, огромные объемы памяти и широкие развлекательные возможности, пишет itc.ua.

Что касается дизайна смартфонов, то все модели получили большие изогнутые дисплеи Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X с расположенной по центру врезанной фронтальной камерой и слегка выступающим над поверхностью корпуса прямоугольным блоком основной камеры на задней панели (оформление отличается особенно у Galaxy S20 Ultra).

В основе лежит восьмиядерная флагманская SoC Exynos 990 для всех регионов, кроме США и Китая, где смартфоны выйдут с Snapdragon 865. Из коробки все работают под управлением ОС Android 10 с новой оболочкой One UI 2.0. Базовая модель Galaxy S20 оснащается 8 или 12 ГБ высокоскоростной оперативной памяти LPDDR5 и 128 флэш-памяти UFS 3, более крупная Galaxy S20+ предлагается в версиях 8/128 ГБ и 12/512 ГБ, а топовый Galaxy S20 Ultra оснащается 12 или 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Плюс к этому поддерживаются карточки памяти microSD объемом до 1 ТБ.

Во всех моделях используются изогнутые дисплеи Infinity-O Dynamic AMOLED с «врезанными» фронтальными камерами и встроенными ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев (еще предстоит выяснить, каким именно — старым 3D Sonic Sensor или новым 3D Sonic Max). Соотношение сторон составило 20:9, разрешение — 1440p+ (3200х1440 пикселей). Общими для всех являются поддержка HDR10+, частоты обновления экрана 120 Гц (120-герцовый режим лишь в разрешении Full HD, тогда как в родном WQHD — 60 Гц) и частоты считывания сенсора 240 Гц.

Диагональ экрана Galaxy S20 равняется 6,2 дюйма, в Galaxy S20+ дисплей больше — 6,7 дюйма, а в Galaxy S20 Ultra еще больше — 6,9 дюйма. Само собой, разнятся габариты и масса моделей: Galaxy S20— 151,7х69,1х7,9 и 163 грамма, Galaxy S20+ — 161,9×73,7×7,8 мм и 188 граммов и Galaxy S20 Ultra — 166,9х76×8,8 мм и 222 грамма.

У моделей Galaxy S20 и Galaxy S20+ врезанная в экран фронтальная камера характеризуется разрешением 10 Мп (объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 80˚), а у Galaxy S20 Ultra — сенсор на целых 40 Мп (оптика такая же). По части основных камер различия есть и они весьма существенные.

Galaxy S20 и S20+ обеспечивают 30-кратный гибридный зум, тогда как Galaxy S20 Ultra — 100-кратный. При этом алгоритмы искусственного интеллекта позволят многократно приблизить тот или другой объект без существенных потерь качества.

Кроме того, камера Galaxy S20 Ultra и ее передовой сенсор поддерживают технологию Nonacell. За этим маркетинговым обозначением скрывается эволюционное развитие уже хорошо знакомой по предыдущим фотосенсорам Samsung технологии Tetracell (ответа корейского гиганта на конкурирующую Sony Quad Bayer), обеспечивающей возможность объединять соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. Nonacell позволит объединять вместе до 9 пикселей при снижении разрешения итогового снимка со 108 до 12 Мп. В итоге можно будет получить более качественные снимки при плохом освещении. На презентации этой особенности уделили особое внимание.

Все смартфоны поддерживают запись видео разрешением 8К при 30 к/с. Также поддерживаются режимы съемки 2160p@30/60fps и 1080p@30/60/240fps. Есть электронная и оптическая стабилизация при записи видео. Также смартфон может снимать на все камеры одновременно, после чего пользователю предложат выбрать понравившиеся кадры.

По части подсистемы питания тоже есть различия. Емкость аккумуляторных батарей — 4000 мА·ч, 4500 мА·ч и 5000 мА·ч для Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra соответственно. Поддерживается быстрая проводная мощностью 25 Вт или 45 Вт (только Galaxy S20 Ultra, но в комплект поставки входит лишь 25-ваттная зарядка) и беспроводная зарядка Fast Wireless Charging 2.0 мощностью 10 Вт. Функция беспроводной обратной зарядки PowerShare позволяет заряжать другие устройства с сертификацией Qi, например, смартфоны и наушники.

Среди общих особенностей моделей — защита корпуса от пыли и воды в соответствии со степенью IP68 (может выдержать погружение на глубину до 1,5 м в течение получаса), поддержка NFC, модули GPS, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, разъем USB 3.2 Gen 1 Type-C, стереодинамики и поддержка 32-битного звука с частотой дискретизации до 384 кГц.

К слову, в Galaxy S20 производитель отказался не только от клавиши активации помощника Bixby, но и от аудиоразъема 3,5 мм для наушников, которого, в отличие от первого, многим будет не хватать. Таким образом, Galaxy S20 — первый флагман серии Galaxy S без разъема 3,5 мм.

Оформившие предварительный заказ с 11 февраля (по 11 марта) пользователи получат новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+ в подарок. Кроме того, они смогут получить новинку на неделю раньше — выдача заказов будет проводится с 6 марта — и воспользоваться предложением, дающим право оформить беспроцентный кредит на 25 месяцев. В Украине смартфоны появятся в свободной розничной продаже с 12 марта по следующим ценам:

26 999 грн за Galaxy S20 (8/128 ГБ) в цветах Космический серый, Небесный голубой и Красное сияние;

29 999 грн за Galaxy S20+ (8/128 ГБ) в цветах Космический серый, Космический черный и Красное сияние;

37 999 грн за Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) в цветах Космический серый и Космический черный.