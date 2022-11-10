Евросоюз не будет позволять своим чиновникам проводить встречи с британскими коллегами, если вопросы не будут касаться войны в Украине.

Официальным лицам Евросоюза было предписано не проводить встречи с коллегами из Великобритании, если они напрямую не связаны с войной в Украине или не являются "юридически обязательными".

Как сообщает Euractiv в письме, направленном руководству Европейской комиссии, генеральный секретарь Комиссии Илзе Юхансон требовала, чтобы "все генеральные директораты и службы информировали генеральный секретариат о любых запросах на двусторонние встречи с официальными лицами Британии или заинтересованными сторонами из Британии, которые должны произойти или произошли, независимо от уровня чиновников".

Встречи должны происходить только в том случае, если они являются "юридически обязательными", касаются выполнения Соглашения о выходе Британии из ЕС или сугубо касаются войны в Украине.

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"Отклонение запроса на встречу следует объяснить на основе последних событий в отношениях между ЕС и Соединенным Королевством", – поясняется в письме.

Напомним, Брюссель и Лондон поссорились из-за ряда вопросов после того, как в 2021 году вступило в силу новое Соглашение о торговле и сотрудничестве, которое регулирует отношения между ЕС и Британией, включая протокол о Северной Ирландии и доступе Британии к исследовательской программы Horizon Europe, причем обе стороны запустили производство о нарушении.

В письме также упоминается правительственный законопроект, который сейчас проходит через парламент Британии и который предоставит министрам полномочия отменять протокол в отношении Северной Ирландии. В случае принятия законопроект станет "очевидным нарушением Соглашения о выходе" и "составит беспрецедентное нарушение международных обязательств и доверия", заявила Юхансон.

"Запросы следует отправлять или принимать только после того, как будет сообщена точка зрения генерального секретариата", - подытожила она.

Выход Британии из ЕС

Большинство граждан Великобритании проголосовали за "Брекзит" на референдуме в 2016 году. Дата выхода из Евросоюза несколько раз переносилась из-за несогласования между сторонами. В конце концов Британия покинула состав ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

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