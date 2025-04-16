Британцы дали понять, что не будет возврата к свободе передвижения, таможенному союзу и единому рынку с ЕС.

Великобритания и Евросоюз надеются подписать новое оборонное соглашение в следующем месяце - на саммите в Лондоне, который состоится 19 мая. Об этом сообщает Politico.

"Общее мнение было таково, что соглашение об обороне и безопасности осуществимо и желательно", - сообщил европейский дипломат, знакомый с деталями подготовки встречи.

По данным издания, ожидается, что обе стороны воспользуются встречей в следующем месяце для достижения "общего понимания" того, какие вопросы будут решаться в рамках более обширной перезагрузки Brexit британским премьер-министром Киром Стармером.

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Источники в ЕС также сообщили, что Лондон и Брюссель готовят отдельную совместную декларацию по "глобальным вопросам", в которой могут быть изложены общие позиции по таким темам, как война на Украине или мировая торговая система.

Предполагается, что прогресс в отношении соглашения о безопасности будет зависеть от гарантий Великобритании относительно постоянного доступа для рыболовных суден ЕС в свои воды.

"Любой прогресс в соглашении о безопасности и обороне связан с прогрессом в вопросе рыболовства", - отметил источник.

В то же время, представитель британского правительства сообщил журналистам, что более тесные и партнерские отношения с ЕС повысят безопасность, защищенность и процветание британского народа.

"Мы будем действовать в национальных интересах Великобритании, и мы ясно дали понять, что не будет возврата к свободе передвижения, таможенному союзу или единому рынку. Мы не будем давать текущих комментариев по переговорам", - сказал он на условиях анонимности.

Журналисты пояснили, что новое соглашение о безопасности с ЕС является ключевым элементом внешнеполитической стратегии Стармера на фоне шагов президента США Дональда Трампа по дистанцированию от европейской безопасности. Брюссель предложил программу кредитования в размере 150 млрд евро на перевооружение. Эти средства должны быть инвестированы по принципу "покупай больше европейского", однако без официального соглашения об обороне с Брюсселем Британия будет исключена из этой схемы.

Сотрудничество Британии и ЕС

Как писал УНИАН, Британия и Франция собираются ускорить военное планирование "коалиции желающих", цель которой - помочь с защитой Украины после потенциального прекращения огня.

По словам министра обороны Франции Себастьена Лекорню, потенциальные участники уже начинают определять, что именно могут сделать и насколько это возможно в рамках политической и конституционной системы каждой конкретной страны.

В то же время издание Bloomberg сообщило, что Британия хочет заключить с ЕС соглашение об обороне на фоне напряженной политики президента США Дональда Трампа. Журналисты напомнили, что Соединенное Королевство стремится получить доступ к новому оборонному фонду ЕС.

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