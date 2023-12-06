Тираж новой благотворительной почтовой марки составляет 600 000 экземпляров.

Сегодня, 6 декабря, в День Святого Николая и дней Вооруженных Сил Украины, "Укрпочта" вводит в обращение новую благотворительную почтовую марку "Подарки Святого Николая".

Как сообщает пресс-служба почтового оператора, тираж новой марки составляет 600 000 экземпляров. Номинал - М, соответствующий тарифу на пересылку неприоритетного простого письма массой до 250 г в пределах Украины.

Автор почтового выпуска - известный украинский художник-иллюстратор Кость Лавро.

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"В интерпретации художника Святой Николай везет в камуфляжном мешке такое необходимое для победы Украины Оружие для ВСУ, а "розги" от святого и наших воинов сполна получит враг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что марка является благотворительной, и 5 гривен с ее продажи пойдет на дроны и другое оборудование для ВСУ.

Марка "Подарки Святого Николая", конверт "Первый день", художественная карточка, а также новогодний шарик с маркой с сегодняшнего дня доступны в онлайн магазине и в отделениях "Укрпочты" по всей стране.

Марки "Укрпочты" - последние новости

В конце октября "Укрпочта" ввела в обращение марку, которая была посвящена военной награде - "Крест боевых заслуг". Тираж почтового блока тогда составлял 450 000 марок.

1 ноября почтовый оператор представил новую марку в честь всех работников украинской железной дороги, продолжающих работу в условиях войны - "Героические профессии. Железные люди". Тираж блока равнялся 150 000 экземпляров.

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