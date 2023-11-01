Тираж нового почтового блока равен 150 000 экземпляров.

"Укрпочта" представила новый почтовый выпуск "Героические профессии. Железные люди " в честь всех работников украинской железной дороги, продолжающих работу в условиях войны.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты" в Telegram, новая марка является продолжением серии, которая началась в 2023 году почтовым блоком "Воины света. Воины добра".

Тираж нового почтового блока равен 150 000 экземпляров.

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"Это первый в истории независимой Украины почтовый блок, посвященный работе железнодорожников. Здесь запечатлена лишь одна из тысячи историй, когда железнодорожники, рискуя жизнью, выполняли свою работу. О некоторых таких героических историях мы уже рассказываем, о других сможем говорить только после нашей победы. Железнодорожники, как и наши коллеги почтальоны, даже в условиях широкомасштабной войны продолжают работать в режиме 24/7 и остаются надежным партнером для наших клиентов и для нашего государства", – подчеркнул председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Приобрести почтовый выпуск "Героические профессии. Железные люди" можно уже сейчас в отделениях или онлайн.

Марки "Укрпочты" - последние новости

В сентябре "Укрпочта" презентовала почтовый выпуск "Оружие Победы. Мир с Украиной", что является продолжением одноименного благотворительного выпуска 2022 года. Тираж почтового блока составлял 160 000 экземпляров. Номинал каждой марки - F = 23,00 грн + 2,00 грн дополнительный благотворительный номинал. На марках были изображены: боевые танки Challenger 2 (Великобритания) и Leopard 2 (Германия); зенитно-ракетный комплекс Patriot (США); самоходная артиллерийская установка CAESAR (Франция); боевая машина пехоты M2 Bradley (США).

В октябре "Укрпочта" ввела в обращение первую марку во время полномасштабной войны, посвященную военной награде - "Крест боевых заслуг". Тираж почтового блока составляет 450 000 марок. Количество марок в листе - 6. Стоимость листа составляет 90 грн.

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