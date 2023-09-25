Тираж почтового блока составляет 160 000 экземпляров.

"Укрпочта" презентовала почтовый выпуск "Оружие Победы. Мир с Украиной", который является продолжением одноименного благотворительного выпуска 2022 года.

Как сообщает пресс-служба почтового оператора в Telegram, тираж почтового блока составляет 160 000 экземпляров. Номинал каждой марки - F = 23,00 грн + 2,00 грн дополнительный благотворительный номинал.

На новых почтовых марках изображены:

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боевые танки Challenger 2 (Великобритания) и Leopard 2 (Германия);

зенитно-ракетный комплекс Patriot (США);

самоходная артиллерийская установка CAESAR (Франция);

боевая машина пехоты M2 Bradley (США).

"Укрпочта" - последние новости

"Укрпочта" ко Дню Независимости презентовала специальный почтовый выпуск "Украина-мать", который равнялся тиражу в 600 тысяч экземпляров.

29 августа в День памяти погибших защитников Украины была выпущена новая благотворительная почтовая марка "Вечная память!".

14 сентября украинский почтовый оператор ввел в обращение новую почтовую марку "Города Героев. Харьковщина", которую выпустили в честь годовщины освобождения от россиян городов региона - Балаклеи, Изюма, Купянска и Харькова.

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