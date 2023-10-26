Тираж нового почтового блока составляет 450 тысяч марок.

"Укрпочта" ввела в обращение первую марку во время полномасштабной войны, посвященную военной награде - "Крест боевых заслуг". Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram.

Отмечается, что тираж нового почтового блока составляет 450 000 марок. Количество марок в листе - 6. Стоимость листа 90 грн.

Крест боевых заслуг - это награда президента Украины, которая вручается людям, которые в условиях чрезвычайной опасности, совершают героические поступки или имеют значительные успехи в управлении войсками. Так, отличием награждены Валерий Залужный, Дарья Мазуренко, Александр Сырский, Кирилл Буданов и Дмитрий Коцюбайло (посмертно).

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Марки "Укрпочты" - последние новости

В сентябре 2023 года "Укрпочта" ввела в обращение новую почтовую марку "Города Героев. Харьковщина", которую выпустили в честь годовщины освобождения от россиян городов региона - Балаклеи, Изюма, Купянска и Харькова. Тираж блока марки равнялся 75 тысяч экземплярам.

Позже украинский почтовый оператор презентовал почтовый выпуск "Оружие Победы. Мир с Украиной", являющееся продолжением одноименного благотворительного выпуска 2022 года. Тираж почтового блока составлял 160 000 экземпляров. На почтовых марках были изображены: боевые танки Challenger 2 (Великобритания) и Leopard 2 (Германия); зенитно-ракетный комплекс Patriot (США); самоходная артиллерийская установка CAESAR (Франция); боевая машина пехоты M2 Bradley (США).

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