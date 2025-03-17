Результаты исследования демонстрируют важность экономических связей между Европой и США.

Торговое противостояние между Соединенными Штатами Америки и Европой может поставить под риск коммерческие отношения, общий объем которых достигает около 9,5 трлн долларов ежегодно. Эта цифра включает в себя рекордные 2 трлн долл. торговли товарами и услугами между Европой и США, а также 7,5 трлн долл. совокупного объема торговли компаний.

Согласно отчету Американской торговой палаты в ЕС (AmCham EU), торговля товарами между Европой и США составляет 1,3 триллиона долларов. При этом торговля товарами между Евросоюзом и США составляет 976 миллиардов долл. Экспорт услуг из США в ЕС равен 275 млрд долл.

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор AmCham EU Мальте Лохан отметил необходимость защиты трансатлантических экономических связей.

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"Результаты исследования демонстрируют важность экономических связей между Европой и США и риск того, что эти отношения могут ухудшиться. Для компаний с обеих сторон трансатлантическая экономика - это больше, чем просто источник прибыли. Это общая геоэкономическая база, которая дает им преимущество в мире жесткой конкуренции", - отметил он.

По его словам, лидеры по обе стороны Атлантики "сейчас имеют окно возможностей".

"Вместо того, чтобы вступать в ссору, которая только вредит двум экономикам. Они должны сесть за стол переговоров, чтобы выяснить, как выглядит позитивная сделка для трансатлантической экономики. Цифры показывают, что это в интересах обеих сторон", - добавил Лохан.

Пошлины Трампа против ЕС - последние новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт из ЕС в размере 25%. Глава Белого дома раскритиковал блок и заявил, что он "был создан для того, чтобы навредить Соединенным Штатам".

12 марта Евросоюз в свою очередь объявил о пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов. Эта сумма "соответствует экономическому масштабу" пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Новым витком эскалации в торговой войне между США и Европейским союзом стала угроза президента Дональда Трампа ввести 200%-ные пошлины на европейское вино, шампанское и другие алкогольные напитки.

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