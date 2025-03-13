Новый президенит США решил ударить по алкоголю.

Президент Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ые пошлины на европейское вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Данное решение является новым витком эскалации в разгорающейся торговой войне между США и Европейского союза.

Издание Bloomberg пишет, что Трамп заявил, что введет новые пошлины на импорт, если ЕС не отменит налог на американский виски, введенный в качестве ответной меры на пошлины США на сталь и алюминий.

"Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США в ближайшее время введут 200%-ую пошлину на все вина, шампанское и алкогольные напитки, поступающие из Франции и других стран, представляющих ЕС", - заявил Трамп.

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По его словам, "это будет полезно для винодельческого и шампанского бизнеса в США".

Пошлины Трампа против ЕС - последние новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт из ЕС в размере 25%. Глава Белого дома раскритиковал блок, заявив, что он "был создан для того, чтобы навредить Соединенным Штатам".

При этом европейские производители предупредили, что американцы не смогут себе позволить популярные деликатесы из Европы, как шампанское и сыры.

Кроме того, 12 марта Евросоюз объявил об ответных пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов. Данная сумма "соответствует экономическому масштабу" пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

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