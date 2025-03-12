Фон дер Ляйен предупредила, что стоит готовиться к росту цен в ЕС и США.

В среду, 12 марта, Европейский союз объявил об ответных пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов. Данная сумма "соответствует экономическому масштабу" пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Издание Axios пишет, что 1 апреля ЕС прекратит приостановку контрмер, о которых блок объявил при первой администрации Трампа.

"Эти контрмеры направлены на ряд американских товаров, которые отвечают на экономический ущерб, нанесенный экспорту стали и алюминия из ЕС на сумму 8 миллиардов евро", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

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Кроме того, в ответ на новые пошлины Трампа, затрагивающие более 18 миллиардов евро экспорта из ЕС, "Комиссия вводит пакет новых контрмер в отношении экспорта из США". Отмечается, что пошлины "вступят в силу к середине апреля после консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами".

"Пошлины - это налоги. Они вредны для бизнеса и еще хуже для потребителей. Эти пошлины нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность в экономику. Рабочие места под угрозой. Цены будут расти. Как в Европе, так и в США", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европейский союз должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес.

"Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, являются сильными, но пропорциональными", - добавила фон дер Ляйен, подчеркнув, что ЕС "готов к конструктивному диалогу".

Пошлины Трампа в отношении ЕС - главные новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт из ЕС в размере 25%. Глава Белого дома раскритиковал блок, заявив, что он "был создан для того, чтобы навредить Соединенным Штатам".

При этом европейские производители предупредили, что американцы не смогут себе позволить популярные деликатесы из Европы, как шампанское и сыры.

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