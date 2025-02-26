Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на импорт из ЕС. Глава Белого дома раскритиковал блок, заявив, что он "был создан для того, чтобы навредить Соединенным Штатам".
"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. В целом это будет 25 процентов, и это будет касаться как автомобилей, так и всего остального", – приводит слова Трампа Financial Times.
Заявления американского президента повышают вероятность широкой трансатлантической торговой войны, акцентируют журналисты. И такие процессы могут навредить как американской, так и европейской экономике. Кроме того, вероятная торговая война может нанести больший вред дипломатическим связям между западными союзниками.
Европейская комиссия уже пригрозила возмездием, если Трамп введет пошлины. Там заявили, что ЕС "решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли".
Отдельно Трамп готовится ввести 25-процентные пошлины на товары из стран-соседей Штатов – Канады и Мексики. В Белом доме связывают это с попыткой обуздать нелегальную иммиграцию и контрабанду фентанила через их границы.
Таможенная политика Трампа
В начале своей второй каденции Трамп уже объявлял о введении пошлин против Китая, Мексики и Канады. Тогда в контексте стран-соседей речь шла о 10%, однако после разговоров с лидерами Канады и Мексики глава Белого дома отложил такое решение.
Также Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия, чтобы защитить политически важные отрасли американской промышленности.
Под "каток" попала и Украина – Трамп считает, что "импорт стальных изделий из Украины угрожает нанести ущерб национальной безопасности, и определил, что необходимо отменить временное освобождение для импорта стальных изделий и производных изделий из стали из Украины".