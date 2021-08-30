Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется увидеть сбалансированный проект государственного бюджета Украины на 2022 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал во время общения с журналистами в Донецкой области.
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"Сейчас мы ждем до 15-го сентября проект бюджета от Кабинета министров Украины. Предварительная информация, что они сделают это вовремя. Это требование закона. Сразу, как только он поступит в Верховную Раду, мы начнем его прорабатывать", - отметил спикер.
По его словам, к этому готовы все парламентские комитеты.
"Потому что по каждому направлению будет действовать профильный комитет. Ну, и действительно, самая большая нагрузка ляжет на плечи Бюджетного комитета. Он также уже готовится к этому процессу... То, что собирается из областей, бюджетные запросы, - они все были вовремя поданы в министерства. Я надеюсь, что мы увидим сбалансированный бюджет, с учетом всех тех вызовов, которые будут в следующем году. Это и война, в первую очередь, это и поддержка украинской армии, и государственный оборонный заказ", - отметил Разумков, и напомнил также об инфраструктурных проектах и вопросах борьбы с COVID-19.
Госбюджет-2022:
26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет министров вовремя утвердит и направит в Верховную Раду законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".
"Уже скоро правительство утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год. Как и в прошлом году, все передадим вовремя и также будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономический рост и другие важные направления", - сказал он.
Законодательство предусматривает, что правительство должно передать в парламент проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.
Как известно, сегодня, 30 августа, Разумков начал рабочую поездку в район проведения Операции объединенных сил. Во время поездки председатель ВР ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС.