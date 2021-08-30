В парламенте проект бюджета ожидают получить до 15 сентября, как это предусматривает законодательство.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется увидеть сбалансированный проект государственного бюджета Украины на 2022 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал во время общения с журналистами в Донецкой области.

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"Сейчас мы ждем до 15-го сентября проект бюджета от Кабинета министров Украины. Предварительная информация, что они сделают это вовремя. Это требование закона. Сразу, как только он поступит в Верховную Раду, мы начнем его прорабатывать", - отметил спикер.

По его словам, к этому готовы все парламентские комитеты.

"Потому что по каждому направлению будет действовать профильный комитет. Ну, и действительно, самая большая нагрузка ляжет на плечи Бюджетного комитета. Он также уже готовится к этому процессу... То, что собирается из областей, бюджетные запросы, - они все были вовремя поданы в министерства. Я надеюсь, что мы увидим сбалансированный бюджет, с учетом всех тех вызовов, которые будут в следующем году. Это и война, в первую очередь, это и поддержка украинской армии, и государственный оборонный заказ", - отметил Разумков, и напомнил также об инфраструктурных проектах и вопросах борьбы с COVID-19.

Госбюджет-2022:

26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет министров вовремя утвердит и направит в Верховную Раду законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

"Уже скоро правительство утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год. Как и в прошлом году, все передадим вовремя и также будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономический рост и другие важные направления", - сказал он.

Законодательство предусматривает, что правительство должно передать в парламент проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.

Как известно, сегодня, 30 августа, Разумков начал рабочую поездку в район проведения Операции объединенных сил. Во время поездки председатель ВР ознакомится с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС.

Автор: Таня Поляковская