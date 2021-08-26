Законодательство предусматривает, что правительство должно передать в парламент проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.

Кабинет министров вовремя утвердит и направит в Верховную Раду законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ Украине растет промышленное производство - Госстат

"Уже вскоре правительство утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год. Как и в прошлом году, все передадим вовремя и также будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений", - сказал он.

Окончательный срок:

Законодательство предусматривает, что правительство должно передать в парламент проект госбюджета на следующий год до 15 сентября.

Автор: Дмитрий Шварц