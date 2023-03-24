Согласно оценкам Всемирного банка, за год в результате полномасштабной войны Украине нанесено около 290 млрд долларов убытков.

Приоритетными направлениями при восстановлении Украины после войны станет критическая инфраструктура, жилье и важные социальные и транспортные объекты. Нашему государству понадобится финансовая и материально-техническая поддержка международных партнеров.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Потребность в восстановлении составляет в общей сложности 411 миллиардов долларов.

Отмечается, что согласно обновленному отчету Всемирного банка "Быстрая оценка ущерба и потребностей в Украине", прямой ущерб по итогам первого года войны составляет 135 миллиардов долларов, а нанесенные убытки - около 290 миллиардов долларов.

Видео дня

Самый большое прямой ущерб был нанесен в следующих сферах:

жилье - 50,4 миллиарда долларов;

транспорт - 35,7 миллиардов долларов;

торговля и промышленность - 10,9 миллиардов долларов;

энергетика и добывающая отрасли - 10,6 миллиарда долларов;

сельское хозяйство - 8,7 миллиарда долларов.

В ведомстве также добавили, что самый большой объем средств на восстановление необходимо транспортной отрасли (более 22% от общих потребностей), жилищной сфере (около 17%) и энергетической отрасли (более 11%).

Восстановление Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, российское вторжение в Украину погрузило 7,1 миллиона человек в бедность и изменило 15-летний прогресс в развитии. По оценкам Всемирного банка, потребности Украины на восстановление в результате вторжения России составляют 411 млрд долларов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сумма нанесенного ущерба на восстановление пока не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.

В декабре 2022 года Всемирный банк объявил о создании Фонда поддержки и восстановления Украины. Он призван обеспечить скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства Украины.

Между тем, Совет Европы поддержал решение создать международный механизм для регистрации убытков, которых Россия нанесла Украине в ходе войны. В ЕС также заявили, что активизируют работу по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: