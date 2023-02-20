Туда, в частности, вошли кибербезопасность, энергетика и сельское хозяйство.

Президент Владимир Зеленский назвал три приоритета восстановления Украины и украинской экономики.

В интервью изданию Welt он заявил, что первым пунктом является энергетический сектор. В частности, украинская власть хочет сделать его более разнообразным.

"Я говорю не только о природном газе и электроэнергии с АЭС. Мы также считаем, что крайне необходимо развивать способность диверсифицировать производство и хранение энергии. Это новые технологии, над которыми я хочу работать вместе с США и Европой. Надо строить электроаккумуляторы", - рассказал украинский лидер.

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Вторым приоритетом является развитие сельского хозяйства. Украине нужно привлечь партнеров к развитию системы полива и связанной с ней логистики. Кроме того, по мнению Зеленского, нужно создать новые зерновые хабы в ЕС, Африке и Азии.

"Именно огромные хабы, куда мы можем доставлять, а затем хранить пшеницу, кукурузу и все другие культуры, которые выращиваются в Украине. Когда эти хабы будут готовы, мы сможем переместить туда наши товары. Мы уже говорили об этом с несколькими африканскими странами – и им нравится идея строительства зерновых центров. В этом плане мы надеемся на партнеров из Европы, ведь это требует значительных инвестиций. Не менее важны меры защиты в секторе питьевой воды", - пояснил президент.

Последний приоритет касается расширения кибербезопасности, поскольку РФ постоянно атакует Украину.

"Россия неоднократно пыталась поразить нас кибератаками, но мы смогли их отбить. У нас есть высокотехнологичные компании, которые не на передовой, не на второй линии обороны, но они тоже хорошо потрудились в борьбе с Россией", - добавил Зеленский.

План восстановления Украины - что известно

В июле 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль во время презентации документа на международной конференции в швейцарском городе Лугано показал план восстановления Украины, который состоит из трех ключевых этапов.

Он оценивается на сегодня в 750 миллиардов долларов, основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы страны-агрессора РФ.

По данным правительства, в Украине по состоянию на сегодня из-за постоянных атак российских военных в восстановлении нуждаются 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов.

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