Российское вторжение в Украину ввергло 7,1 миллиона человек в нищету и обратило вспять 15-летний прогресс в области развития.

На фоне полномасштабного российского вторжения Всемирный банк увеличил свою оценку относительно суммы, необходимой для восстановления Украины.

Как сообщает Bloomberg, по оценкам Всемирного банка Украине для восстановления потребуется не менее 411 миллиардов долларов.

Как говорится в материале, эта цифра была получена в результате совместной оценки банка, правительства Украины, Европейской комиссии и Организации Объединенных Наций. Озвученная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины за 2022 год.

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Оценка также показала, что вторжение ввергло 7,1 миллиона человек в нищету и обратило вспять 15-летний прогресс в области развития.

"Это отрезвляющая цифра, она показывает масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке", — сказала Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

В рамках оценки Всемирный банк количественно оценил прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, а также воздействие на жизнь и средства к существованию людей.

Война в Украине и Всемирный банк

По оценкам Всемирного банка на 1 июня 2022 года, Россия нанесла ущерб Украине на 350 миллиардов долларов. По состоянию на 2 февраля 2023 года Россия нанесла Украине убытки в сумме 600-750 миллиардов долларов.

16 декабря 2022 года Всемирный банк объявил о создании фонда поддержки и восстановления Украины

21 декабря 2022 года Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансирования Украины на $610 миллионов.

10 февраля 2023 года Всемирный банк одобрил первый грант в $50 миллионов на ремонт украинских дорог.

25 февраля 2023 года Всемирный банк объявил о дополнительном грантовом финансировании Украины.

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