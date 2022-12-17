Фонд призван обеспечить скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства Украины.

16 декабря Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и последующее восстановление страны.

"Целевой фонд поддержания, восстановления и реформирования Украины (URTF), руководство которым будет осуществлять Всемирный банк, обеспечит скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства Украины в обеспечении выполнения государственных функций и предоставлении административных услуг, осуществлении мер помощи населению, а также в планировании и реализации программы восстановления и реформ в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что Фонд также будет предоставлять ресурсы для критически важной консультативной и аналитической работы в сфере оказания помощи населению в условиях войны и восстановления страны.

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Международная помощь Украине

16 декабря совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долл.

15 декабря 2022 года лидеры государств-членов Европейского союза согласовали выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

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