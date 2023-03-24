В ЕС также заявили, что активизируют работу по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Совет Европы поддержал решение создать международный механизм для регистрации убытков, которые Россия нанесла Украине в ходе войны.

Об этом говорится в заключении саммита лидеров Евросоюза, передает "Европейская правда". Там говорится о том, что Евросоюз является сторонником восстановления Украины в сотрудничестве с международными партнерами.

"Европейский Совет подтверждает поддержку запуска международного механизма для регистрации убытков, причиненных РФ", - говорится в заключении.

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В Евросоюзе также заявили, что вместе с партнерами оживят работу по использованию замороженных российских активов с целью возмещения убытков Украине.

План восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление Украины должно быть крупнейшим экономическим проектом Европы. С этим соглашаются и партнеры Украины, готовя так называемый план Маршалла. Европейские страны постоянно замораживают российские активы, которые, как планируется, пойдут на восстановление Украины.

23 марта Всемирный банк увеличил свою оценку по сумме, которая будет необходима для восстановления Украины. В частности, по оценкам Всемирного банка Украине для восстановления потребуется не менее $411 млрд.

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