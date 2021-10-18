До сегодняшнего дня такие показатели были зафиксированы в апреле этого года.

Курс биткоина превысил отметку в $62 000 за монету.

Об этом сообщает Coindesk.

Читайте такжеПрогнозы начали сбываться: биткоин перешагнул психологическую отметку

До сегодняшнего дня такие показатели были зафиксированы в апреле 2021 этого года.

Рекордная стоимость биткоина находится на отметке в $64 888 за монету.

По состоянию на понедельник, 18 октября, стоимость криптовалюты находилась на уровне в $62 457 за монету.

По состоянию на 11:11 18 октября биткоин стоил $61 875 за монету.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.

Документ легализировал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.

При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

Как менялся курс биткоина:

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.

13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.

23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.

17 июля эксперты прогнозировали, что биткоин перешагнет психологическую отметку.

В августе 2021 года эксперты прогнозировали, что курс биткоина поднимется до $100 тысяч за монету.

7 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $55 000 за монету.

Автор: Елена Коваленко