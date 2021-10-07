7 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $55 000 за монету.
Об этом говорится в данных CoinGecko.
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По состоянию на 10:39 по Киеву биткоин оценивали в $54 810 за монету.
Капитализация криптовалюты превысила $1 трлн, а общий показатель рынка криптовалют приблизился к $2,4 трлн.
За сутки курс биткоина вырос на 8,5%. Днем ранее курс биткоина превысил $50 000 впервые за четыре недели.
Биткоин в Украине:
6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.
Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.
Документ легализировал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.
При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.
Как менялся курс биткоина:
- По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.
- 22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.
- 13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.
- 23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.
- 17 июля эксперты прогнозировали, что биткоин перешагнет психологическую отметку.
- В августе 2021 года эксперты прогнозировали, что курс биткоина поднимется до $100 тысяч за монету.