На фоне энергетического блэкаута появился список коворкингов в Киеве, где можно поработать в случае отключения света.
Как говорится в сообщении Telegram-канала UA War Infographics, во всех точках на случай воздушной тревоги есть укрытие в здании, либо неподалеку.
Большинство коворкингов могут работать от генераторов в случае отключения электроэнергии, а некоторые коворкинги имеют 2 или больше провайдеров интернета и/или Starlink, а также павербанки или зарядные станции.
Удар по энергосистеме Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.
Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.
15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.
Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.
18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.
23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.
24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа.
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