Сейчас удаленная работа по количеству вакансий вышла на третье место по Украине.

Руководитель сайта поиска работы Work.ua Артур Михно рассказал, могут ли перебои с электроэнергией повлиять на тренд в бизнесе к дистанционной работы.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, удаленная работа, которую наладили во многих сферах бизнеса за последние годы, и сейчас продолжает оставаться одним из важнейших трендов рынка труда.

Видео дня

"Тренд действительно появился и он продолжается. Сейчас удаленная работа по количеству вакансий вышла на третье место и практически сравнялась со вторым. То есть, например, сейчас в Киеве более 12 тысяч вакансий, во Львове примерно 5 тысяч, удаленная работа 4700 вакансий", - сказал Михно.

Эксперт отметил, что перебои с электроэнергией и мобильной связью не могут существенно повлиять на занятость в сфере дистанционной работы.

"Насчет угроз, конечно, если в какой-то момент не будет электроэнергии, то дистанционно работать будет трудно, но в это же время так же будет трудно работать и в офисе. Поэтому принципиально, если говорить о рабочем месте, то каких-то дополнительных угроз в дистанционной работе нет. Но есть много преимуществ. Потому что, например, в большом городе может произойти отключение электроэнергии, но где-то рядом есть село или небольшой город, в который можно за час переехать в какой-то коворкинг или отель, и продолжить работу. Поэтому тренд на дистанционную работу и компании, которые умеют с ним работать, он точно будет расти",- пояснил Михно.

Он добавил, что позитивный тренд к увеличению вакансий и предложений на рынке труда, который наметился в Украине с начала июня этого года, сохраняется.

"Действительно, в июне мы наблюдали положительный тренд, и он сохраняется. Количество вакансий не уменьшается и даже понемногу растет. Падение, которое было весной – это с 90 тыс. вакансий упало до 6 тысяч. Потом начался рост. Сейчас, например, на нашем сайте Work.ua более 55 тыс. актуальных вакансий. То есть, рынок можно сказать, вернул 60% от довоенного периода. Учитывая, что мы все еще в состоянии войны и часть страны временно оккупирована, это довольно высокий показатель. Можно сказать, работа есть, те, кому она нужна, они могут ее находить",- подчеркнул Михно.

Трудоустройство в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов, во время войны абсолютное большинство (98%) соискателей работы в Украине сталкиваются с проблемами по трудоустройству. Украинцы недовольны уровнем доходов, в то же время две трети опрошенных ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку

На фоне падения рынка труда из-за войны увеличилась доля предложений работы от мошенников, которые выманивают деньги у граждан под разным предлогом.

Утром в субботу, 22 октября, российские захватчики массово ударили по территории Украины, ракеты попали в объекты инфраструктуры в Ровенской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской и Кировоградской областях.

В офисе президента Украины сообщили, что в результате атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжение отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях. Больше всего таких абонентов в Хмельницкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: