Также правительство признало утратившим силу решение о назначении врио главы Налоговой службы Михаила Титарчука.

Кабинет Министров назначил временно исполняющей обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Татьяну Кириенко.

Соответствующее решение опубликовано на правительственном портале.

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"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной налоговой службы Украины, исполнения обязанностей... на заместителя председателя... Кириенко Татьяну Павловну", - говорится в документе.

С 9 декабря этого года Кириенко занимала должность заместителя председателя Государственной налоговой службы, до этого была членом комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Другим распоряжением правительство признало утратившим силу решение от 25 ноября о назначении временно исполняющим обязанности главы Налоговой службы Михаила Титарчука.

Кадровые перестановки в Налоговой:

6 ноября 2021 года Кабинет министров отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины.

25 ноября 2021 года Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Михаила Титарчука.