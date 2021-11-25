Евгений Олейников уволен с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Михаила Титарчука.

Соответствующее решение опубликовано на правительственном портале.

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"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной налоговой службы Украины, выполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины на заместителя председателя указанной службы Титарчука Михаила Ивановича", - говорится в документе.

Кроме этого, было опубликовано распоряжение об увольнении Евгения Олейникова с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.

Титарчук ранее занимал должности председателя Белгород-Днестровской районной государственной администрации, заместителя министра Кабинета министров, заместителя министра экономического развития и торговли. С января 2020 года был заместителем председателя Государственной налоговой службы.

Кадровые перестановки в Налоговой:

6 ноября Кабинет министров отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины.

Автор: Екатерина Жирий