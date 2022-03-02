Правительство заливает новый фундамент украинского государства, отметил министр развития общин и территорий Украины.

Государство и украинцы отстроят всю инфраструктуру, которую сейчас уничтожает враг.

Об этом в своем видеообращении заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

"Все, что сейчас разрушают оккупанты, будет восстановлено. Правительство работает круглосуточно в связке с военными. Пока Вооруженные силы защищают государство, мы заливаем его новый фундамент. Вместе с профильными министерствами и военными администрациями мы организуем координационные штабы. Речь идет о пунктах сбора гуманитарной помощи. Также Минрегион контролирует работу коммунальных учреждений, теплокоммунэнерго, водных систем", - сказал он.

"Наше государство славится трудолюбием. Поэтому мы все отстроим даже лучше, чем было, а врага выгоним и уничтожим, даже не пошатнемся, потому что наш фундамент - это каждый из вас", - добавил он.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Позже глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения.

После этого враг атаковал жилые дома. В частности, противник обстрелял Киев, Чернигов, Харьков, город Ирпень Киевской области, были повреждены жилые дома и разбиты дороги.

По данным ГСЧС, в результате бомбардировок погибли более 2 тысяч гражданских украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: