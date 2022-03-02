В Ирпене обстрелы не прекращаются / Скриншот
В сети опубликовали видео ужасных последствий обстрела Ирпеня Киевской области российскими оккупантами.
Напомним, город в течение всех дней с начала вторжения РФ находится под обстрелами. Разрушены некоторые дома, разбиты дороги.
Дом Ирпеня после утреннего обстрела. В мирные времена - зеленый, красивый столичный пригород.
Дом Ирпеня после утреннего обстрела
Напомним, украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов вблизи Киева. Ожесточенные бои продолжаются несколько дней, но попытки захватчиков попасть в столицу не увенчиваются успехом.