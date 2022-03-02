На фото - дома в Ирпене после обстрела 2 марта.

В сети опубликовали видео ужасных последствий обстрела Ирпеня Киевской области российскими оккупантами.

Напомним, город в течение всех дней с начала вторжения РФ находится под обстрелами. Разрушены некоторые дома, разбиты дороги.

Дом Ирпеня после утреннего обстрела. В мирные времена - зеленый, красивый столичный пригород.

Напомним, украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов вблизи Киева. Ожесточенные бои продолжаются несколько дней, но попытки захватчиков попасть в столицу не увенчиваются успехом.

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