Чёрная водка и голубое вино: чем удивить гостей на новогодних праздниках

Накануне праздников, на рынке возрастает количество нелегального алкоголя. Чтобы не купить подделку и не попасть в больницу, эксперты советуют доверять надёжным точкам продажи алкоголя, обращать внимание на наличие акцизный марки, и никогда не покупать напитки с рук.

На пороге — новый 2020 год, и многие встретят его дома, в кругу семьи и близких людей. Обязательным атрибутом праздничного стола являются алкогольные напитки. Водка, вино, коньяк или шампанское — все зависит от вкусовых предпочтений потребителя. Но есть алкогольные напитки, которые смогут удивить любого гурмана.

Голубое вино

Этот напиток появился относительно недавно и быстро привлек внимание дегустаторов. Впервые на рынок его выпустила испанская компания Gik. Новинка вызвала настоящий ажиотаж, и сегодня она продается в 25 странах, в том числе — и в Украине.

Вкусовые качества данного вина оценивают по-разному. Некоторые дегустаторы отмечают, что вкус напитка является весьма посредственным, другие же — дали ему оценку “неудовлетворительно”. Так или иначе, но бутылка голубого вина на праздничном столе точно не оставит без внимания гостей вашего пиршества.

Синее шампанское

Напиток — тоже испанского производства, и даже напоминает чем-то по вкусу вышеупомянутое голубое вино. Продается в бутылках обьемом 750 мл., имеет 8-12% оборотов.

Синее шампанское вышло на рынок чуть позже — в 2017 году. Но сегодня в открытых источниках отзывов потребителей о нем, немного.

Черная водка

Речь о напитке PRIME Black Carbon, который является предметом гордости известного отечественного водочного бренда PRIME. Напиток выпускается в фирменной бутылке PRIMЕ. Фишкой дизайна является ее особая черная карбоновая отделка, хорошо знакомая поклонникам премиальных авто.

Черная водка PRIME Black Carbon появилась на украинском рынке в конце декабря 2018 года, как лимитированная серия, разработанная специально к новогодним праздникам. Но необычная водка пришлась по вкусу украинцам. И, будучи изначально лимитированной новогодней коллекций, теперь стала постоянной линейкой производителя.

PRIME Black Carbon можно приобрести во многих сетевых магазинах Украины по цене около 100 грн.

Потребители в соцсетях отмечают, что напиток имеет мягкий вкус, необычный вид.

А многие выбирают чёрную украинскую водку в качестве основы для приготовления различных коктейлей. Один из рецептов таких коктейлей есть на странице бренда в соцсети Instagram.

Коктейль в приготовлении достаточно прост: нужно смешать водку PRIME Black Carbon с лимонным соком, добавить ягодный сироп и сироп ежевики. Также напиток, который будет подаваться к праздничному столу, можно украсить базиликом.

Накануне праздников, на рынке возрастает количество нелегального алкоголя. Чтобы не купить подделку и не попасть в больницу, эксперты советуют доверять надёжным точкам продажи алкоголя, обращать внимание на наличие акцизный марки, и никогда не покупать напитки с рук. Также эксперты советуют не покупать алкоголь в полиэтиленовых или пластиковых упаковках, ведь никакие другие упаковки, кроме стеклянных бутылок для водки не приемлемы.

Напомним, что в ТОП-5 производителей качественного алкоголя в Украине относятся ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп”, “Глобал Спиритс” (УДК), “ЛВН Лимитед”, ЛВЗ “ PRIME ” и ООО “Атлантис”.

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