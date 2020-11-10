44% товаров импортируют из стран ЕС.

За 10 месяцев текущего года товарооборот Украины составил $82,67 млрд, что на $8 млрд (9%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

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В страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд, или на 12% по сравнению с 2019 г.), экспортировали – на $39,64 (меньше на $2 млрд или на 5%). Соответственно размер отрицательного сальдо составил $3,4 млрд.

44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% - из стран СНГ, 40% - из всех остальных.

Наибольшую долю среди импортируемых товаров составляют:

- Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – 14,75%;

- Реакторы, котлы, машины, оборудование – 11,15%;

- Средства наземного транспорта – 10,2%

Экспортируется 38% товаров в ЕС, 12% - в страны СНГ, 50% - в другие.

Наибольшую долю среди экспортируемых товаров составляют:

- Зерновые культуры – 19,25%

- Черные металлы – 16,16%

- Жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски – 11,29%

Как развивались события

Государственная таможенная служба Украины в январе-марте 2020 года выявила более 5 тысяч нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила 554,6 млн грн.

В январе-июне 2020 года было выявлено более 7,2 тысяч нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила около 1,16 млрд грн.

Сальдо торгового баланса Украина в период с января по июнь 2020 года составило "минус" $1,4 млрд при общем товарообороте за указанный период $47,3 млрд.

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Автор: Богдан Слуцкий