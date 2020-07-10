За полгода в Украину более 300 раз пытались ввести наркотики - Гостаможслужба

Гостаможслужба выявила нарушений более, чем на миллиард гривень.

Государственная таможенная служба Украины в январе-июне 2020 года выявила свыше 7,2 тысяч нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила около 1,16 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Таможенной службы.

В частности, за указанный период сотрудники таможни выявили 303 факта незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств и психотропных веществ, а также предупредили 390 попыток незаконного перемещения табачных изделий и изъяли из незаконного оборота 22,2 млн штук сигарет, стоимость которых, по ценам внутреннего рынка, составляет 12 млн грн.

Читайте такжеГостаможслужба хвалит новшества Таможенного кодекса

"Самым резонансным случаем стало обнаружение Закарпатской таможней попытки ввоза с сокрытием от таможенного контроля мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины в январе-марте 2020 года выявила свыше 5 тысяч нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила 554,6 млн грн.

17 июня 2020 года Кабинет министров расширил за счет должностных лиц Государственной таможенной службы Украины перечень профессий, представителям которых положена доплата к заработной плате на срок действия карантина по противодействию распространения COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram