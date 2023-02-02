Источником для покрытия этих будущих инвестиций должны стать конфискованные российские активы.

По состоянию на начало 2023 года Россия с помощью войны против Украины нанесла убытков и разрушений Украине на сумму 600-750 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен после заседания коллегии комиссаров Европейской комиссии с правительством Украины.

"Мы осознаем того, что во время войны полноценное восстановление невозможно, потому что есть угроза прилета ракеты или артиллерийских снарядов, авиационных бомб, и разрушить то, что мы восстановили. Но есть необходимость стадии rapid recovery - быстрого восстановления для выживания. Мы не можем не восстанавливать энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, госпитали и школы, которые не разрушены полностью, а повреждены. Мы должны помочь людям восстанавливать невредимо жилье", - заявил Шмыгаль.

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Он сказал, что по оценкам украинских экспертов и экспертов Всемирного банка, стадия быстрого восстановления будет стоить 17 миллиардов евро.

По его словам, есть несколько источников для такого финансирования: это конфискованные российские активы в Украине (были конфискованы активы двух российских банков), это бюджет Украины с доходов Национального банка, средства украинских партнеров из США, Евросоюза и других стран, средства фонда United24, пожертвования от физических лиц и компаний и корпораций со всего мира.

"Таких средств на сегодня уже собрано более 3,5 миллиарда евро. По остальным - до 17 миллиардов - мы ведем переговоры с нашими партнерами. Я уверен, мы найдем поддержку", - отметил политик.

При этом он указал, что по оценкам Всемирного банка на 1 июня прошлого года, Россия нанесла ущерб Украине и разрушений на сумму, которая необходима для восстановления - это 350 миллиардов долларов. По состоянию на начало 2023 года эта сумма может достигать от 600 до 750 миллиардов долларов.

Он добавил, что источником для покрытия этих будущих инвестиций должны стать конфискованные российские активы. По его словам, Россия должна платить за разрушение и жертвы.

Госбюджет-2023 - что известно

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год. Дефицит госбюджета заложили в 20% ВВП, а покрывать его планируют за счет партнеров. Пр этом прогнозный уровень инфляции - 28%.

Доходы государственного бюджета ожидаются на уровне 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн.

31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о увеличение расходов госбюджета на 5,5 миллиарда гривен.

2 февраля министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине не хватает 10 млрд долларов в виде обязательств по оказанию помощи, чтобы полностью покрыть дефицит госбюджета.

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