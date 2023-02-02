Общий дефицит госбюджета-2023 оценивается в 38 млрд долларов.

Украине пока не хватает 10 млрд долларов в виде обязательств по оказанию помощи, чтобы полностью покрыть дефицит государственного бюджета в 2023 году.

Об этом во время совместного заседания Кабинета министров Украины и Коллегии комиссаров Европейской комиссии заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Жизненно важно обеспечить предсказуемую и ритмичную бюджетную поддержку для Украины, поскольку мы все еще имеем бюджетный дефицит на 2023 год, который не покрыт взятыми обязательствами, в размере 10 миллиардов долларов. Несмотря на то, что мы имеем поддержку Европейской комиссии и правительства Соединенных Штатов, у нас все еще остается непокрытый дефицит", - сказал он.

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По словам министра, правительство рассчитывает на участие Международного валютного фонда в решении этого вопроса.

Госбюджет-2023:

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

Доходы государственного бюджета в 2023 году ожидаются на уровне 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Прогнозируемый дефицит бюджета составит более 20% ВВП, или около 38 млрд долларов. Расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

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