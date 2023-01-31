Предусматривается увеличение расходов бюджета на общую сумму 5,5 млрд.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

Как сообщила в Facebook председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, все кредитные и грантовые соглашения уже подписаны, согласованы, средства частично выделены, поэтому речь идет лишь об их распределении, а не об увеличении долговой нагрузки.

"Зарегистрировали изменения в Государственный бюджет 2023 года, которые наработали совместно с Минфином и Минвосстановления. Проект может стать первыми изменениями в бюджет в этом году. На сайте регистрационный №8399", - написала Пидласа.

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По ее словам, в законопроекте, в частности, предложено выделить средства на Минвосстановления, передать ему распорядителей и бюджетные программы Минрегиона и Мининфраструктуры, а также передать Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд грн) от Минфина к Минвосстановления.

Из них 1,35 млрд грн - новая бюджетная программа на реконструкцию или модернизацию трех больниц (Охматдит, университетской клиники в Киеве и реабилитационного центра во Львове) - средства будут привлечены за счет кредита от правительства Австрии.

Также 1,12 млрд грн - на программу восстановления мостов (кредит правительства Великобритании). При этом 1,28 млрд грн - на гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки (за счет возврата в государственный бюджет средств от Фонда безработицы).

"Все кредитные и грантовые соглашения уже подписаны, согласованы и частично выделены, а значит, речь идет лишь об их распределении, а не об увеличении долговой нагрузки", - подчеркнула она.

Госбюджет-2023:

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

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