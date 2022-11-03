Это рекорд по наиболее раннему принятию Госбюджета за историю Украины.

Парламент принял Госбюджет на 2023 год во втором чтении и в целом.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 295 депутатов, воздержались - 35, против - 0.

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Это рекорд по наиболее раннему принятию Госбюджета за историю Украины.

"Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд", - отметил депутат.

Справка УНИАН:

Финансирование общего фонда госбюджета в 2023 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 1 516 873,9 млн грн, в том числе внешних - 1 426 149 млн грн, внутренних – 90 724,9 млн грн.

Объем платежей по погашению государственного долга на 2023 год прогнозируется в сумме 414 994,5 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 98 948,2 млн грн, государственного внутреннего долга - 316 046,3 млн грн.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2023 год прогнозируется в объеме 326 283,5 млн грн, в том числе государственного внутреннего долга - 263 905,5 млн грн, государственного внешнего долга - 62 378 млн грн.

На финансирование проектов развития от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций предполагается привлечь средства в объеме 169 955,6 млн грн, за счет которых планируется обеспечить, в частности развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования для поддержания обороноспособности Вооруженных сил Украины; создание единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты, усиления морской безопасности и охраны морских границ; проведение модернизации инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, электрогенерирующих мощностей и электросетей.

Также за счет этих средств запланировано обеспечить реабилитацию инфраструктуры и модернизацию оборудования на предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; улучшение качества медицинской помощи и социальной защиты населения; развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры; поддержку малых и средних предприятий.

Госбюджет-2023:

3 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год. В нем, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

21 сентября Верховная Рада заслушала представление министром финансов проекта госбюджета-2023 и приняла к сведению.

7 октября парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении.

31 октября Кабинет министров принял проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.

Прогноз инфляции ко второму чтению был уменьшен с 30% до 28%. Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП прогнозируется на уровне 3,2%.

Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Денис Шмыгаль предупредил, что в связи с продолжением военных действий дефицит государственного бюджета-2023 достигнет 38 млрд долларов.

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