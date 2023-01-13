Эксперты подсчитали ущерб, нанесенный оккупантами украинской энергосистеме.

Российские террористические войска нанесли ущерб украинской энергосистеме на 6,8 млрд долларов, пишет издание LIGA со ссылкой на данные Киевской школы экономики.

"По состоянию на ноябрь, по подсчетам проекта "Россия заплатит", страна-агрессор повредила все объекты украинской энергосистемы на $6,8 млрд", — пишет издание.

Львиная доля приходится на инфраструктуру региональных операторов – облэнерго.

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Масштабы разрушений оказались значительно большими, чем бюджеты некоторых облэнерго.

"Без поддержки государства и зарубежных коллег мы просто не сможем восстанавливать поврежденные электросети", – рассказал руководитель Николаевоблэнерго.

С другой стороны, помощи все равно не достаточно. Международная поддержка, несмотря на то, что со временем ее становится больше, покрывает всего 30-50% потребностей государственных облэнерго, утверждает издание.

По информации LIGA, сейчас только компания ДТЭК Рината Ахметова активно закупает оборудование на внутреннем рынке для скорейшего восстановления электросетей.

"Проблемы с финансами в облэнерго подтверждает и Лев Воинков, коммерческий директор и совладелец компании Сталев-Энерго. Это-дистрибьютор завода-производителя трансформаторов для облэнерго из Днепра. По словам Воинкова, сегодня у них заказывает энергетическое оборудование для облэнерго только ДТЭК", - пишет LIGA.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.