После начала полномасштабного вторжения в Украину инвесторы начали массово выводить свои активы из России.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2022 года увеличился до $64,2 млрд против $17,5 млрд за аналогичный период прошлого года.

За весь 2021 год отток капитала из РФ составил $72,6 млрд, сообщает Коммерсантъ.

Профицит текущих операций в первом квартале 2022 года вырос в 2,6 раза, до $58,2 млрд. В первом квартале 2021 года этот показатель составил $22,5 млрд.

После начала полномасштабного вторжения в Украину инвесторы начали массово выводить свои активы из России. Из-за большого объема выведенных средств ЦБ РФ временно ограничил возможность вывода активов за рубеж, в том числе и для иностранных инвесторов.

S&P и рейтинг дефолта:

S&P присваивает выборочный рейтинг дефолта, когда считает, что должник выборочно не выполнил свои обязательства по конкретному выпуску или классу обязательств, но продолжит своевременно выполнять свои платежные обязательства по другим выпускам или классам обязательств.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

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