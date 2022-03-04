Рейтинги имеют негативный прогноз из-за возросшего риска дефолта.

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был снижен — с ВВВ- до CCC-, пишет Reuters.

Рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом из-за возросшего риска дефолта.

Эксперты заявили, что новые антироссийские санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину.

"Понижение рейтинга последовало за введением мер, которые, по нашему мнению, существенно увеличат риск дефолта", - считают в агентстве

Напомним, ранее агентство Moody's понизило рейтинг России с Baa3 до B3, агентство Fitch — с ВВВ до B.

Война России против Украины, которая началась 24 февраля, вызвала возмущение международного сообщества: ЕС, США и Великобритания, в частности, ввели жесткие финансовые санкции против Москвы.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, за неделю из Украины в соседние страны выехали более 1 миллиона человек.

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