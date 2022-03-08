Из-за нападения России на Украину S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

Агентство S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний, среди которых "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл".

Решение о снижении рейтингов было принято в связи с вторжением в Украину российских войск. Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинги снизили компаниям "АЛРОСА", "Северсталь", "НОВАТЭК", "СИБУР", X5 Group, "Магнит", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Роснефть", "РЖД" и "МТС".

Параметр CCC- присуждается близким к дефолту компаниям, с невысоким шансом возврата средств.

Снижение рейтинга компаний связано со снижением рейтингов России до CCC-.

Война против Украины: