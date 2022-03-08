Решение о снижении рейтингов было принято в связи с вторжением в Украину российских войск / Иллюстрация REUTERS
Агентство S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний, среди которых "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл".
Решение о снижении рейтингов было принято в связи с вторжением в Украину российских войск. Об этом сообщается на сайте агентства.
Рейтинги снизили компаниям "АЛРОСА", "Северсталь", "НОВАТЭК", "СИБУР", X5 Group, "Магнит", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Роснефть", "РЖД" и "МТС".
Параметр CCC- присуждается близким к дефолту компаниям, с невысоким шансом возврата средств.
Читайте также:
Снижение рейтинга компаний связано со снижением рейтингов России до CCC-.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.